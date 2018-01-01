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*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... [163]
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [75]
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*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану [41]
*SCORPIONS выпускают виски [27]
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Queensrÿche

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18 ноя 2018 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

1 ноя 2018 : 		 Семплы новых песен QUEENSRŸCHE

30 окт 2018 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет весной

19 июн 2018 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

8 май 2018 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

24 фев 2018 : 		 QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика

31 дек 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

21 сен 2017 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись в октябре

1 июл 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE

8 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью

26 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE

29 мар 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE

20 янв 2017 : 		 Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным

17 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

14 дек 2016 : 		 У QUEENSRŸCHE есть идеи для нового альбома

11 дек 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

6 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 дек 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE сцепился с фанатом

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 авг 2016 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE за Трампа

25 июл 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

16 май 2016 : 		 QUEENSRŸCHE приступят к работе в январе

29 апр 2016 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE заявил, что TODD LA TORRE стал инъекцией адреналина в выдохшуюся группу

26 апр 2016 : 		 GEOFF TATE исключил возможность возвращения в QUEENSRŸCHE

25 мар 2016 : 		 В QUEENSRŸCHE демократия

13 мар 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполнил хит WHITESNAKE

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Новая песня QUEENSRŸCHE



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"Man The Machine", новая песня группы QUEENSRÿCHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Verdict", выход которого запланирован на первое марта на Century Media Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ICED EARTH, HATEBREED) в студиях Uberbeatz, Lynwood, Washington; Planet-Z, Wilbraham, Massachusetts; Watershed Studio, Seattle, Washington.



Listen To New QUEENSRЕёCHE Song






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