Новая песня QUEENSRŸCHE

"Man The Machine", новая песня группы QUEENSRÿCHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Verdict", выход которого запланирован на первое марта на Century Media Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ICED EARTH, HATEBREED) в студиях Uberbeatz, Lynwood, Washington; Planet-Z, Wilbraham, Massachusetts; Watershed Studio, Seattle, Washington.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).