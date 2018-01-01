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Новая песня QUEENSRŸCHE



"Man The Machine", новая песня группы QUEENSRÿCHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Verdict", выход которого запланирован на первое марта на Century Media Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ICED EARTH, HATEBREED) в студиях Uberbeatz, Lynwood, Washington; Planet-Z, Wilbraham, Massachusetts; Watershed Studio, Seattle, Washington.



















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