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18 ноя 2018
:
Новая песня VENOM
11 ноя 2018
:
Новый альбом VENOM выйдет зимой
18 дек 2017
:
Видео с выступления VENOM
15 дек 2017
:
Новый ЕР VENOM выйдет зимой
6 дек 2017
:
VENOM выпустят бокс-сет
19 июл 2017
:
Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году
13 июн 2017
:
Видео с выступления VENOM
3 окт 2016
:
Профессиональное видео полного выступления VENOM
7 сен 2016
:
Видео с выступления VENOM
16 авг 2016
:
Видео с выступления VENOM
19 ноя 2015
:
VENOM: «Не дайте себя одурачить»
11 авг 2015
:
Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM
4 авг 2015
:
Доступна маска VENOM
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления VENOM
8 июн 2015
:
Видео с выступления VENOM
25 апр 2015
:
Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.
15 апр 2015
:
Видео с текстом от VENOM
11 мар 2015
:
Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"
9 фев 2015
:
Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"
28 янв 2015
:
Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу
21 янв 2015
:
Новая песня VENOM
13 янв 2015
:
Новое видео VENOM
4 дек 2014
:
Обложка нового альбома VENOM
27 ноя 2014
:
Новый альбом VENOM выйдет в январе
26 ноя 2014
:
VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal
8 сен 2014
:
Видео с выступления VENOM
25 июн 2014
:
VENOM исполнили новую песню
3 сен 2013
:
Видео с выступления VENOM
29 июл 2013
:
Видео с выступления VENOM
8 июл 2013
:
VENOM заканчивают работу над новым альбомом
сегодня
Новая песня
VENOM
"Bring Out Your Dead", новая песня группы VENOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Storm The Gates", выход которого запланирован на 14 декабря на Spinefarm Records.
Трек-лист:
01. Bring Out Your Dead
02. Notorious
03. I Dark Lord
04. 100 Miles To Hell
05. Dark Night (Of The Soul)
06. Beaten To A Pulp
07. Destroyer
08. The Mighty Have Fallen
09. Over My Dead Body
10. Suffering Dictates
11. We The Loud
12. Immortal
13. Storm The Gates
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).