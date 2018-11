сегодня



Новая песня VENOM



"Bring Out Your Dead", новая песня группы VENOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Storm The Gates", выход которого запланирован на 14 декабря на Spinefarm Records.



Трек-лист:



01. Bring Out Your Dead



02. Notorious



03. I Dark Lord



04. 100 Miles To Hell



05. Dark Night (Of The Soul)



06. Beaten To A Pulp



07. Destroyer



08. The Mighty Have Fallen



09. Over My Dead Body



10. Suffering Dictates



11. We The Loud



12. Immortal



13. Storm The Gates



















