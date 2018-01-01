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Venom

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18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM

11 мар 2015 : 		 Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"

9 фев 2015 : 		 Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"

28 янв 2015 : 		 Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу

21 янв 2015 : 		 Новая песня VENOM

13 янв 2015 : 		 Новое видео VENOM

4 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома VENOM

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом VENOM выйдет в январе

26 ноя 2014 : 		 VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VENOM

25 июн 2014 : 		 VENOM исполнили новую песню

3 сен 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

8 июл 2013 : 		 VENOM заканчивают работу над новым альбомом

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Новая песня VENOM



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"Bring Out Your Dead", новая песня группы VENOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Storm The Gates", выход которого запланирован на 14 декабря на Spinefarm Records.

Трек-лист:

01. Bring Out Your Dead

02. Notorious

03. I Dark Lord

04. 100 Miles To Hell

05. Dark Night (Of The Soul)

06. Beaten To A Pulp

07. Destroyer

08. The Mighty Have Fallen

09. Over My Dead Body

10. Suffering Dictates

11. We The Loud

12. Immortal

13. Storm The Gates



Listen To New VENOM Song 'Bring Out Your Dead'






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