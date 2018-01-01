Концертное видео APOCALYPTICA

Группа APOCALYPTICA, двадцать лет назад выпустившая альбом "Plays Metallica By Four Cellos", проданный тиражом более полутора миллионов копий, седьмого декабря на 2Cd+DVD и в цифровом варианте выпустит концертный релиз "Plays Metallica By Four Cellos", запись которого проходила на престижном финском Savonlinna Opera Festival.
Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Nothing Else Matters", доступен ниже.
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