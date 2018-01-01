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Apocalyptica

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18 ноя 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

29 май 2018 : 		 APOCALYPTICA отправятся в студию зимой

4 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 ноя 2017 : 		 Новое видео APOCALYPTICA на основе ДНК Финляндии

20 окт 2017 : 		 APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от APOCALYPTICA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 июн 2017 : 		 Нового альбома APOCALYPTICA не будет до конца 2018 года

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

2 авг 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

21 июл 2016 : 		 Профессиональное видео выступления APOCALYPTICA

14 июн 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 май 2016 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

7 дек 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнили гимн России

19 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнила тему из "Angry Birds"

16 ноя 2015 : 		 Участники APOCALYPTICA создали оперу

3 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA о METALLICA

22 окт 2015 : 		 Видео с текстом от APOCALYPTICA

30 сен 2015 : 		 APOCALYPTICA о туре мечты

9 июл 2015 : 		 Музыканты APOCALYPTICA любят быть голыми

11 июн 2015 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

28 май 2015 : 		 APOCALYPTICA в NP Session

4 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

17 апр 2015 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

14 мар 2015 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

27 фев 2015 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

26 фев 2015 : 		 APOCALYPTICA в MUSIC FEEDS

13 фев 2015 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

27 янв 2015 : 		 Барабанщик APOCALYPTICA о новом альбоме группы

20 дек 2014 : 		 Видео с текстом от APOCALYPTICA

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Концертное видео APOCALYPTICA



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Группа APOCALYPTICA, двадцать лет назад выпустившая альбом "Plays Metallica By Four Cellos", проданный тиражом более полутора миллионов копий, седьмого декабря на 2Cd+DVD и в цифровом варианте выпустит концертный релиз "Plays Metallica By Four Cellos", запись которого проходила на престижном финском Savonlinna Opera Festival.

Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Nothing Else Matters", доступен ниже.



APOCALYPTICA To Release 'Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos - A Live Performance' In December






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