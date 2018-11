сегодня



Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой



MALEVOLENT CREATION выпустят новую работу, получившую название "The 13th Beast", который был записан в новом составе, включающим Phil Cincilla (drums), Josh Gibbs (bass), Phil Fasciana (guitar) и Lee Wollenschlaeger (THRONE OF NAILS, IMPERIAL EMPIRE). Он будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а первый сингл будет представлен 30 ноября.



Трек-лист:



01. End The Torture



02. Mandatory Butchery



03. Agony For The Chosen



04. Canvas Of Flesh



05. Born Of Pain



06. The Beast Awakened



07. Decimated



08. Bleed Us Free



09. Knife At Hand



10. Trapped Inside



11. Release The Soul















+5 -0



( 4 )





просмотров: 426