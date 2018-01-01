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BRET MICHAELS выписан из больницы



BRET MICHAELS был выписан из больницы после прохождения литотрипсии.



«Это было болезненно, но того стоило. Я еще не на 100% оправился, но скоро уже буду в норме. Персонал и врачи просто невероятные. Ну и ваши теплые пожелания и молитвы помогли куда проще пройти одну из самых болезненных процедур, спасибо!»



Литотрипсия - это медицинская процедура, связанная с физическим разрушением затвердевших масс, таких как камни в почках, безоары или желчные камни. Термин происходит от греческих слов, означающих «разрушение камней».











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