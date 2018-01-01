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Bret Michaels

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18 ноя 2018 : 		 BRET MICHAELS выписан из больницы

12 ноя 2018 : 		 BRET MICHAELS отменил концерт из-за проблем со здоровьем

8 май 2018 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

29 апр 2018 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

8 ноя 2017 : 		 BRET MICHAELS выпустит рождественский сингл

5 май 2017 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

28 мар 2017 : 		 Новый сингл BRET MICHAELS выйдет весной

23 мар 2017 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

14 окт 2016 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

27 май 2016 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

1 май 2016 : 		 BRET MICHAELS выступил с басистом CINDERELLA

17 май 2015 : 		 BRET MICHAELS продает дом

4 май 2015 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

9 фев 2015 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

29 янв 2015 : 		 BRET MICHAELS выступил в матче NBA

1 авг 2014 : 		 BRET MICHAELS перепел классику LIONEL'а RICHIE

31 май 2014 : 		 BRET MICHAELS сократил концерт из-за проблем со здоровьем

3 апр 2014 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

31 мар 2014 : 		 Семпл новой песни BRET MICHAELS

21 мар 2014 : 		 BRET MICHAELS выпускает сингл

8 ноя 2013 : 		 Пахни как BRET MICHAELS

24 июн 2013 : 		 Автобус BRET'a MICHAELS'a сбил оленя

6 мар 2013 : 		 Вокалиста POISON уволили из "All-Star Celebrity Apprentice"

4 мар 2013 : 		 Выход нового альбома BRET MICHAELS отложен

9 фев 2013 : 		 Новая версия 'Every Rose' BRET MICHAELS доступна для прослушивания

31 янв 2013 : 		 BRET MICHAELS: новая песня

17 ноя 2012 : 		 Новый альбом BRET MICHAELS выйдет в феврале

31 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека BRET MICHAELS

1 авг 2012 : 		 BRET MICHAELS отменил помолвку

14 июл 2012 : 		 BRET MICHAELS хочет, чтобы ZAKK WYLDE, RICK NIELSEN приняли участие в его сольном альбоме

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BRET MICHAELS выписан из больницы



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BRET MICHAELS был выписан из больницы после прохождения литотрипсии.

«Это было болезненно, но того стоило. Я еще не на 100% оправился, но скоро уже буду в норме. Персонал и врачи просто невероятные. Ну и ваши теплые пожелания и молитвы помогли куда проще пройти одну из самых болезненных процедур, спасибо!»

Литотрипсия - это медицинская процедура, связанная с физическим разрушением затвердевших масс, таких как камни в почках, безоары или желчные камни. Термин происходит от греческих слов, означающих «разрушение камней».



BRET MICHAELS Released From Hospital After Undergoing Lithotripsy To Treat Kidney Stone



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