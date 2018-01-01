BRET MICHAELS выписан из больницы

BRET MICHAELS был выписан из больницы после прохождения литотрипсии.
«Это было болезненно, но того стоило. Я еще не на 100% оправился, но скоро уже буду в норме. Персонал и врачи просто невероятные. Ну и ваши теплые пожелания и молитвы помогли куда проще пройти одну из самых болезненных процедур, спасибо!»
Литотрипсия - это медицинская процедура, связанная с физическим разрушением затвердевших масс, таких как камни в почках, безоары или желчные камни. Термин происходит от греческих слов, означающих «разрушение камней».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).