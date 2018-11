17 ноя 2018



Видео с текстом от PAPA ROACH



PAPA ROACH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Not The Only One", которая войдет в выходящий 18 января альбом "Who Do You Trust?". Видео на заглавный трек уже преодолело отметку в два миллиона просмотров.



Трек-лист:



1. The Ending



02. Renegade Music



03. Not The Only One



04. Who Do You Trust?



05. Elevate



06. Come Around



07. Feel Like Home



08. Problems



09. Top Of The World



10. I Suffer Well



11. Maniac



12. Better Than Life



















