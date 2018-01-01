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Metallica

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Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров



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Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров в Калифорнии.

Группа сделала пожертвование через свой некоммерческий фонд "All Within My Hands", который был запущен в 2017 году, чтобы помочь создать устойчивые сообщества, решающие проблемы с голодом, образованием рабочих и поощряя добровольчество.

«К сожалению, жители в Калифорнии снова испытывают исторически разрушительные лесные пожары как в Северной, так и в Южной частях штата, All Within My Hands сделали пожертвование в размере 50 000 долларов каждый в North Valley Community Foundation и Los Angeles Fire Department Foundation; оба агентства предоставляют услуги жертвам в центрах эвакуации и оказывают другую столь необходимую в сложившейся ситуации помощь.

Мы хотели бы призвать Вас присоединиться к нам в поддержке тех, кто нуждается в помощи и наших экстренных служб любыми возможными способами, пожертвовав деньги, не скоропортящиеся продукты питания, одежду и другие предметы снабжения или пойти в качестве добровольца или приютить пострадавших. Каждая мелочь может помочь».

За первые шесть месяцев своей работы All In My Hands пожертвовали более 750 000 долларов местным продовольственным банкам по всему миру — практика, которую группа и Фонд продолжили в текущем туре METALLICA по Северной Америке. Они пожертвовали $ 10,000 местным продовольственным банкам в каждом городе и встретились с людьми, которые оказывают помощь другим людям.

Пожар, который начался 8 ноября в Северной Калифорнии, уничтожил около 9800 домов и 146 000 акров. Это самый смертоносный и самый разрушительный пожар в истории штата.

Пожар в Вулси на юге Калифорнии унес три жизни и уничтожил 548 строений в округах Лос-Анджелес и Вентура. С восьмого ноября выжжено более 98 000 акров.



METALLICA Donates $100,000 To California Wildfire Relief Efforts



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