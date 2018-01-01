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TONY HARNELL надеется, что STARBREAKER будут выступать



В октябре группа STARBREAKER, в состав которой входят Tony Harnell (TNT, SKID ROW) и Magnus Karlsson (PRIMAL FEAR), выпустила первый сингл из нового альбома "Dysphoria" — "Pure Evil", который, однако, не совсем точно характеризует остальную запись:



«Остальная часть альбома не такая, однако лейбл решил, что это будет отличный вариант для первого сингла, и я считаю, что он идеален, потому что он и правда привлекает внимание людей. Это очень простая, короткая и милая, быстрая, тяжёлая песня, и мне кажется, что люди давно не слышали от меня подобных тем, так что это круто... Большинство других песен прекрасно сочинены и выдержаны в духе мелодичного хард-рока/металла, может, с некой толикой прогрессива, иногда даже немного готики. И я считаю, что для первой темы нужно было выбрать что-то эффектное, поэтому так и получилось. Это простая, настоящая, честная металлическая песня, и я считаю, что уже для второго сингла надо подобрать более продуманный трек, потому что мы привлекли внимание людей, и сейчас они, возможно, ждут от нас чего-то ещё. Я считаю, что выпускать сначала что-то такое, что требовало бы время на прослушивание и на то, чтобы въехать после столь долгого нашего отсутствия, было бы не совсем верно, так что несколько удивить людей и потом сказать: "Хорошо, вот теперь вам хорошая песня, возможно, вам она придётся по вкусу, ведь в ней чуть сложнее структура, и она более многогранная и более осмысленная».



"Dysphoria" станет первым полноформатным диском для Tony с момента выхода в 2013 году пластинки Tony Harnell & The Wildflowers Featuring Bumblefoot, записанной вместе с бывшим гитаристом GUNS N' ROSES и нынешними гитаристом SONS OF APOLLO Ron'ом "Bumblefoot" Thal'ом. «О, я очень доволен работой, я сказал бы, что в в восторге, потому что это интересный альбом, и он отражает многое из того, что я испытывал в момент создания песен. Я просто в восторге от того, что у меня выходит новая музыка, потому что последние пять-шесть лет я в основном гастролирую, так что приятно наконец-то выпустить какой-то оригинальный материал. Я надеюсь, что дальше не будет такого большого перерыва между дисками, и на самом деле так и будет, я ведь только что закончил работу над ещё одной записью, но говорить о ней мы будем тогда, когда настанет подходящий для этого момент».



Несмотря на то, что STARBREAKER ещё никогда не выступали, Harnell надеется, что всё поменяется после выхода "Dysphoria":



«Мы надеемся, что в конечном итоге у нас будет несколько выступлений. Мы ещё никогда не играли вживую, но я надеюсь, что мы сможем заполнить этот пробел».



















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