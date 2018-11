сегодня



PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола



PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS отыграли специальный сет из 11 песен PANTERA 16 ноября в The Viper Room, West Hollywood, California. Перед началом сета Anselmo сказал:



«Давайте проясним всё и сразу. Я играю этот сет в память о Винсе и Дайме».



Сет-лист:



01. Use My Third Arm

02. Mouth For War

03. Becoming

04. Walk

05. Death Rattle

06. I'm Broken (with CHILD BITE's Shawn Knight)

07. This Love

08. Fucking Hostile

09. Hellbound

10. Domination / Hollow

11. A New Level



























+2 -0



( 1 )





просмотров: 720