Фраза, имя группы
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19 ноя 2018
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Видео с первого стадионного концерта GHOST в США
17 окт 2018
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Новое видео GHOST
12 сен 2018
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GHOST в Royal Albert Hall
27 авг 2018
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CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST
7 авг 2018
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GHOST представили нового папу
25 фев 2018
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Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER
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GHOST выпустили концертный альбом
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Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»
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Видео с первого стадионного концерта
GHOST
в США
GHOST выступлением 16 ноября в Forum, Inglewood, California (вместимость 17 500 человек), открыли первый в своей карьере стадионный тур.
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НELLECTOR
19 ноя 2018, 11:05
Уважаю этих парней. Правда.
Играть попсовую хуйню, но суметь сделать так, что, назови их хуйню хуйнёй, так тебе кругом скажут - что ты зашкварный говнарь и не понял их тонкой, элегантной и интеллектуальной музыки.
gravitgroove
19 ноя 2018, 11:55
не для спора спрашиваю: где конкретная граница на шкале градации мейнстрима к андеграунду, после чего можно назвать группу попсовой - для наживы, в отличии от просто успешной, ставшей попсовой по продажам пластинок, мерча и огромной скупки тикетов на их лайв гиг'и? Про культовость можно не рассуждать, ведь Майкл Джэксон был не менее культовый, чем Кобейн, Стенли и Корнел вместе взятые, или Куортон, Дэд и Еуронимус.
Я вот сколько не слушал их, не могу назвать это попсой - ради успеха, да даже просто попсой по меркам мейнстрима. Это метал, пусть и не блэк метал (Мэйхем, Имперор и Мардук - все это уже тоже мейнстрим), да и не самый попсовый! Это эклектика олдскула 80х с элементами более экстремальных стилей 90х и звучания 00х. То есть, по нынешним меркам, на мой вгляд, Ghost'ы ничем не попсовей Black Sabbath, Iron Maiden или Mercyful Fate/K. D. и т.д.
StygianSaviour
19 ноя 2018, 13:04
НELLECTOR зашкварный говнарь и не понял их тонкой, элегантной и интеллектуальной музыки.
НELLECTOR
19 ноя 2018, 13:56
Надеюсь ты понял, что это не ты надо мной пошутил, а я над тобой?
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НELLECTOR
Играть попсовую хуйню, но суметь сделать так, что, назови их хуйню хуйнёй, так тебе кругом скажут - что ты зашкварный говнарь и не понял их тонкой, элегантной и интеллектуальной музыки.
gravitgroove
Я вот сколько не слушал их, не могу назвать это попсой - ради успеха, да даже просто попсой по меркам мейнстрима. Это метал, пусть и не блэк метал (Мэйхем, Имперор и Мардук - все это уже тоже мейнстрим), да и не самый попсовый! Это эклектика олдскула 80х с элементами более экстремальных стилей 90х и звучания 00х. То есть, по нынешним меркам, на мой вгляд, Ghost'ы ничем не попсовей Black Sabbath, Iron Maiden или Mercyful Fate/K. D. и т.д.
StygianSaviour
НELLECTOR
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