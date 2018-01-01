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Ghost

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19 ноя 2018 : 		 Видео с первого стадионного концерта GHOST в США

17 окт 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 сен 2018 : 		 GHOST в Royal Albert Hall

27 авг 2018 : 		 CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST

7 авг 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 июн 2018 : 		 Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST

11 июн 2018 : 		 Успехи в чартах GHOST

5 июн 2018 : 		 Причина смерти на концерте GHOST

1 июн 2018 : 		 GHOST сократили концерт из-за трагедии

24 май 2018 : 		 JAMES HETFIELD исполняет GHOST

22 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 май 2018 : 		 Новая песня GHOST

15 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

7 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

6 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

3 май 2018 : 		 GHOST в акустике

16 апр 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 апр 2018 : 		 Акустика от GHOST

7 апр 2018 : 		 GHOST представили нового папу

25 фев 2018 : 		 Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER

11 дек 2017 : 		 GHOST выпустили концертный альбом

7 дек 2017 : 		 GHOST выпускают концертный альбом

14 ноя 2017 : 		 Лидер GHOST и бывшие коллеги встретятся в суде?

7 ноя 2017 : 		 Статуэтка GHOST выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 Последнее шоу PAPA EMERITUS III

3 окт 2017 : 		 GHOST готовы сменить папу

18 сен 2017 : 		 Новый альбом GHOST выйдет весной

25 авг 2017 : 		 Новое видео GHOST

20 авг 2017 : 		 Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST

10 июл 2017 : 		 Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»

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Видео с первого стадионного концерта GHOST в США



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GHOST выступлением 16 ноября в Forum, Inglewood, California (вместимость 17 500 человек), открыли первый в своей карьере стадионный тур.



GHOST Plays Its First-Ever U.S. Arena Headlining Concert In Los Angeles (Video)












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КомментарииСкрыть/показать 4 )

НELLECTOR


19 ноя 2018, 11:05		Уважаю этих парней. Правда.
Играть попсовую хуйню, но суметь сделать так, что, назови их хуйню хуйнёй, так тебе кругом скажут - что ты зашкварный говнарь и не понял их тонкой, элегантной и интеллектуальной музыки.

gravitgroove


19 ноя 2018, 11:55		не для спора спрашиваю: где конкретная граница на шкале градации мейнстрима к андеграунду, после чего можно назвать группу попсовой - для наживы, в отличии от просто успешной, ставшей попсовой по продажам пластинок, мерча и огромной скупки тикетов на их лайв гиг'и? Про культовость можно не рассуждать, ведь Майкл Джэксон был не менее культовый, чем Кобейн, Стенли и Корнел вместе взятые, или Куортон, Дэд и Еуронимус.
Я вот сколько не слушал их, не могу назвать это попсой - ради успеха, да даже просто попсой по меркам мейнстрима. Это метал, пусть и не блэк метал (Мэйхем, Имперор и Мардук - все это уже тоже мейнстрим), да и не самый попсовый! Это эклектика олдскула 80х с элементами более экстремальных стилей 90х и звучания 00х. То есть, по нынешним меркам, на мой вгляд, Ghost'ы ничем не попсовей Black Sabbath, Iron Maiden или Mercyful Fate/K. D. и т.д.

StygianSaviour


19 ноя 2018, 13:04		НELLECTOR зашкварный говнарь и не понял их тонкой, элегантной и интеллектуальной музыки.

НELLECTOR


19 ноя 2018, 13:56		Надеюсь ты понял, что это не ты надо мной пошутил, а я над тобой?


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