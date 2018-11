сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома GATHERING OF KINGS



GATHERING OF KINGS представили обложку и трек-лист дебютного альбома "First Mission", выход которого намечен на январь. За сведение и мастеринг отвечал Thomas Plec Johansson (Soilwork, The Night Flight Orchestra, Nocturnal Rites, Dynazty).



Состав на записи:



Rick Altzi - vocals (Masterplan, Herman Frank, At Vance)

Björn Strid - vocals (Soilwork, The Night Flight Orchestra)

Apollo Papathanasio - vocals (Spiritual Beggars, Firewind)

Tobias Jansson - vocals (Saffire)

Jens Westin - vocals and Guitar (Corroded)

Alexander Frisborg - vocals (Helldog)

Victor Olsson - guitar and keyboards (Saffire)

Stefan Helleblad - guitar (Within Temptation, Jono)

Martin Sweet - guitar (Crashdiet, Sister)

Erik Martensson - guitar (Eclipse, W.E.T, Nordic Union, Ammunition)

Nalle Påhlsson - bass (Therion, Treat)

Richard Larsson - keyboards (The Night Flight Orchestra)

Chris Laney - keyboards (Pretty Maids)

Erik Wiss - keyboards (Cap Outrun)

Jonas Källsbäck - drums (The Night Flight Orchestra, Mean Streak)

Efraim Larsson - drums (Streamline, Diamond Dawn)

Robban Bäck - drums (Mustasch, Eclipse, Sabaton, W.E.T)

Henrik Sethsson - backing vocals (Casanovas)



Трек-лист First Mission:



“The Gathering”

“Forever And A Day”

“Love Will Stay Alive”

“Endless Paradise”

“Saviour”

“Passing Rain”

“Out Of My Life”

“Lonely Road”

“Angels”

“Long Way From Home”

‘The Runaway” (Carola cover)

“Battle Cry” (Bonus Track)











