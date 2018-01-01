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S91

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19 ноя 2018 : S91 на Rockshots Records



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S91 на Rockshots Records



Итальянская прогрессив пауэр металл группа S91 заключила соглашение с лейблом Rockshots Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.









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