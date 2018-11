сегодня



Новое видео BRAND OF SACRIFICE



"Eclipse", новое видео группы BRAND OF SACRIFICE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Interstice:



"Eclipse"

"Casca"

"Conviction"

"Millenium"

"Crimson"













