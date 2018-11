сегодня



Новое видео группы KALIDA



Inner Wound Recordings объявили о заключении контракта с итальянской мелодик-пауэр-металл-группой KALIDA, новый альбом которой получил название "The Frozen Throne" и будет выпущен 23 ноября. За запись и сведение отвечал Lars Rettkowitz (Freedom Call), мастеринг проводил Achim Köhler (Primal Fear, Amon Amarth, Brainstorm), а обложку создал Stan W. Decker (Vanden Plas, Primal Fear).



Трек-лист:



“Frozen Throne”

“Circe’s Spell”

“Black Sails”

“Orpheus”

“To The Darkness I Belong”

“Myth Of Masada”

“Midnight’s Chant”

“Go Beyond”

“Amethyst”

“Lotus”

“Queen Of The Forsaken”



Видео на "Circe's Spell" доступно для просмотра ниже.

















+0 -0









просмотров: 246