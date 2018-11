сегодня



THE ALLIGATOR WINE на Century Media Records



Винтажный рок дуэт THE ALLIGATOR WINE заключил контракт с лейблом Century Media Records и представил видео на композицию “The Flying Carousel”, которая будет включена в выходящий 25 января ЕР “The Flying Carousel”:



"The Flying Carousel"

"Dream Eyed Little Girl"

"Reptile"













