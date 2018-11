сегодня



Новое видео GORY BLISTER



"No Shadow", новое видео группы GORY BLISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 1991.Bloodstaine, выпущенного 28 сентября на Mighty Music:



"Trails Of Lies"

"1991.Bloodstained"

"Mutable Past"

"Anthropocene"

"No Shadow"

"The Frailty Of Life"

"Mother"

"My Insanity"

"The Last Call"

"Damage Inc." (Metallica cover)

















