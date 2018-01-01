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Sacrosanct

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HollandНидерланды
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|||| 20 ноя 2018

Новое видео SACROSANCT



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Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, опубликовала официальное видео на песню "My Last White Light", которая взята из выходящего 30 ноября на ROAR! Rock Of Angels Records альбома "Necropolis".

Трек-лист:

01. The New Age Of Fear
02. My Last White Light
03. The Grim Sleeper
04. Only One God
05. Melancholy
06. Clouds Obscured The Sun
07. NecroPolice
08. The Pain Still Lasts



SACROSANCT Feat. Former PESTILENCE Guitarist RANDY MEINHARD:








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