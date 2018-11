20 ноя 2018



Новое видео SACROSANCT



Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, опубликовала официальное видео на песню "My Last White Light", которая взята из выходящего 30 ноября на ROAR! Rock Of Angels Records альбома "Necropolis".



Трек-лист:



01. The New Age Of Fear

02. My Last White Light

03. The Grim Sleeper

04. Only One God

05. Melancholy

06. Clouds Obscured The Sun

07. NecroPolice

08. The Pain Still Lasts























просмотров: 400