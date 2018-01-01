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ÆTHER REALM на Napalm Records



Группа ÆTHER REALM заключила контракт с Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.



«Мы очень рады сообщить о подписании контракта с ÆTHER REALM! "Tarot" — просто изумительный альбом. Мы очень рады, что теперь будем сотрудничать с ÆTHER REALM над новым шедевром. Добро пожаловать в семью!»







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