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Æther Realm

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ÆTHER REALM на Napalm Records



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Группа ÆTHER REALM заключила контракт с Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.

«Мы очень рады сообщить о подписании контракта с ÆTHER REALM! "Tarot" — просто изумительный альбом. Мы очень рады, что теперь будем сотрудничать с ÆTHER REALM над новым шедевром. Добро пожаловать в семью!»




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