сегодня



Новый альбом FOCUS выйдет зимой



Нидерландская рок-легенда FOCUS объявила о том, что в конце января выпустит новый студийный альбом, получивший название "Focus 11". Он будет доступен на цветном виниле, на CD и в цифровом варианте. На вопрос о том, каким будет диск, Thijs van Leer ответил стихами:



"Wow, my joy could not increase

To see this new release

It has Mazzel, Palindrome and Heaven

Plus a title track called Eleven

Both angelic and a beast

It's Focus, to say the least!"











+1 -0



( 1 )





просмотров: 351