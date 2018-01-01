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Annihilator

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20 ноя 2018 : 		 ANNIHILATOR выпустят новый альбом осенью

15 авг 2018 : 		 Умер бывший вокалист ANNIHILATOR

3 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR

20 ноя 2017 : 		 Видео полного выступления ANNIHILATOR

8 ноя 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

31 окт 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

27 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ANNIHILATOR

13 сен 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR

2 авг 2017 : 		 ANNIHILATOR исполнили новую песню

20 дек 2016 : 		 Акустическое видео ANNIHILATOR

30 ноя 2016 : 		 Трейлер нового релиза ANNIHILATOR

23 ноя 2016 : 		 Новый релиз ANNIHILATOR выйдет зимой

14 ноя 2016 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Жду возвращения в студию!»

1 ноя 2016 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

1 сен 2016 : 		 Фрагмент концертного релиза ANNIHILATOR

24 авг 2016 : 		 Фрагменты концертного релиза ANNIHILATOR

15 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR опубликовали редкую концертную запись

1 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR собирают деньги на тур и DVD

10 апр 2016 : 		 ANNIHILATOR разыгрывают гитару

30 дек 2015 : 		 ANNIHILATOR планируют выпуск акустического диска

13 ноя 2015 : 		 Возврат билетов на ANNIHILATOR

13 ноя 2015 : 		 ANNIHILATOR отменили выступления в России

7 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

3 ноя 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Никогда не думал, что буду столько заниматься музыкой!»

27 окт 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR: "Польские и чешские фанаты пели за меня половину материала!"

19 окт 2015 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

6 окт 2015 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

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ANNIHILATOR выпустят новый альбом осенью



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал на официальной страничке в Facebook следующее сообщение:

«Тур должен быть убойный... Только что отсмотрел зиллион групп, которые хотели с нами ехать, и хочу сделать особый состав по целому ряду причин. Так как мы перенесли тур по "For The Demented" на те сроки, что вы можете увидеть на постере, мы не только сыграем песни из этого диска, но и также треки из нового CD! Он должен выйти в сентябре/октябре 2019 года, если нам, конечно, повезёт... И, конечно же, будут жемчужины с "Alice In Hell" и посвящение Рэнди Рэмпейджу. Более серьёзный, чем раньше, продакшн, огромное количество энергии и клёвые ребята, которые поедут с нами. Всех люблю!»

ANNIHILATOR - European Tour In Planning; September / October 2019 Release Slated For New Studio Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon


20 ноя 2018, 16:54		только чур не прога вместо живого ударника)


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