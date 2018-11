сегодня



ANNIHILATOR выпустят новый альбом осенью



Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал на официальной страничке в Facebook следующее сообщение:



«Тур должен быть убойный... Только что отсмотрел зиллион групп, которые хотели с нами ехать, и хочу сделать особый состав по целому ряду причин. Так как мы перенесли тур по "For The Demented" на те сроки, что вы можете увидеть на постере, мы не только сыграем песни из этого диска, но и также треки из нового CD! Он должен выйти в сентябре/октябре 2019 года, если нам, конечно, повезёт... И, конечно же, будут жемчужины с "Alice In Hell" и посвящение Рэнди Рэмпейджу. Более серьёзный, чем раньше, продакшн, огромное количество энергии и клёвые ребята, которые поедут с нами. Всех люблю!»













+0 -0



( 1 )





просмотров: 169