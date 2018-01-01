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Wednesday 13

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20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

10 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

6 янв 2015 : 		 WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе

19 окт 2014 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

12 май 2014 : 		 Обложка сборника WEDNESDAY 13

25 мар 2014 : 		 Два винила от WEDNESDAY 13

15 фев 2014 : 		 Трейлер нового DVD WEDNESDAY 13

14 янв 2014 : 		 WEDNESDAY 13 выпустят акустический диск

21 авг 2013 : 		 WEDNESDAY 13 монтируют новый DVD

31 янв 2013 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

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Название нового альбома WEDNESDAY 13



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WEDNESDAY 13 пятого декабря отправляются в студию для записи нового материала. Означает ли это, что весь материал готов?

«Да, по большей части всё готово. Мы сочинили все песни, я уже сочинил почти все тексты, надо только их отшлифовать. мы сделали демо. Мы сейчас работаем над интро, аутро... И есть ещё кое-что, что я хочу сделать, но говорить пока не буду. Так что 99% музыки готово. Мы, возможно, напишем одну или две песни и посмотрим, как оно всё будет. А что касается названия... То он будет называться "Necrophaze"!»

WEDNESDAY 13 Reveals New Album Title







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