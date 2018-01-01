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Название нового альбома WEDNESDAY 13
WEDNESDAY 13 пятого декабря отправляются в студию для записи нового материала. Означает ли это, что весь материал готов?
«Да, по большей части всё готово. Мы сочинили все песни, я уже сочинил почти все тексты, надо только их отшлифовать. мы сделали демо. Мы сейчас работаем над интро, аутро... И есть ещё кое-что, что я хочу сделать, но говорить пока не буду. Так что 99% музыки готово. Мы, возможно, напишем одну или две песни и посмотрим, как оно всё будет. А что касается названия... То он будет называться "Necrophaze"!»
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