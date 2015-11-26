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IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость



Вокалист EMPEROR Ihsahn (настоящее имя Vegard Sverre Tveitan) признался, что на его сольную музыку повлияла «смелость» альбома Канье Уэста 2013 года "Yeezus", который некоторые описывают как самый противоречивый диск музыканта.



«Давайте будем честными, как человек, персонаж — он не самый лёгкий для сопереживания. Но иногда ваши отношения с человеком, артистом, если они ведут себя так, как вам не нравится, они влияют на восприятие, когда вы слушаете музыку. Несмотря на всё это, нельзя отрицать, что это настолько смело. И я думаю, что мания величия, которая стоит за всем этим, и делает его таким гением; это так смело. Нет никакой коммерческого прицела, когда ты делаешь такой альбом, когда ты просто выкрикиваешь подобный текст: "Я — Бог". Это безумие, и мне это нравится!



У меня есть теория, что по-настоящему новое творчество в музыке, настоящие гении находятся в андеграунде, где нет денег, и люди просто делают это ради художественных амбиций, а на самом верху столько денег, что им всё равно, и они могут делать всё, что угодно. И есть все остальные где-то между, кто пытается сделать "правильные" вещи и [идти] на компромиссы, чтобы добраться туда».













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