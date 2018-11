20 ноя 2018



ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR



Профессиональное видео с выступления группы ROSS THE BOSS на фестивале Wacken Open Air 2017, где были исполнены композиции MANOWAR "Death Tone", Fighting The World" и "Hail And Kill", доступно для просмотра ниже.











просмотров: 233