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Новый альбом OOMPH! выйдет зимой



Группа OOMPH! выпустит новую работу, получившую название "Ritual", 18 января 2019 года на Napalm Records.



«Мы очень рады представить вам наш новый альбом "Ritual"! Это стопроцентный OOMPH! Мы сочиняли, продюсировали и сводили его в нашей собственной студии! Использовав время между двумя турами, мы воспользовались свежей и вдохновляющей энергетикой недавних выступлений для создания большинства материала в ходе совместных джемов. Возможно именно это стало причиной, почему песни на альбоме получились такими жесткими, насыщенными тяжелыми риффами и мрачными. Обложка альбома идеально отражает мистический характер наших новых песен и их текстов и оставляет массу возможностей для ваших собственный интерпретаций!»



Трек-лист:



01. Tausend Mann und ein Befehl

02. Achtung! Achtung!

03. Kein Liebeslied

04. Trümmerkinder

05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

06. Im Namen des Vaters

07. Das Schweigen der Lämmer

08. TRRR - FCKN - HTLR

09. Phönix aus der Asche

10. Lass' die Beute frei

11. Seine Seele

12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)

13. Lazarus (Bonus Track)

14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track) http://www.oomph.de







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