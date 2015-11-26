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Black Sabbath

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IAN GILLAN оказался в BLACK SABBATH после пьянки с TONY IOMMI и GEEZER'ом BUTLER'ом



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IAN GILLAN в недавнем разговоре с SiriusXM рассказал о единственном альбоме BLACK SABBATH, в работе над которым он принимал участие, — диск был записан в Richard Branson's Manor Studios, Оксфордшир, и выпущен в августе 1983 года. Но история диска началась в одном из самых старых пабов Оксфорда.

«Всё началось с того, что однажды вечером мы вместе напились. Я пошел выпить с Tony [Iommi] и Geezer'ом [Butler], а закончили мы под столом. И я не могу вспомнить, что там тогда ещё было. Но на следующий день мне позвонил менеджер и сказал: "Ты не думаешь, что должен позвонить мне, если собираешься принимать такие решения?" Я ответил: "О чём ты вообще говоришь?', на что он мне говорит: "Ну, видимо, ты... Мне только что позвонили. Ты согласился присоединиться к SABBATH". Вот так всё это и произошло. В любом случае, у меня был какой-то свободный график, я только что закончил с моей собственной группой, а PURPLE не подавали особых признаков жизни на тот момент. Так что у нас был план на один год, мы должны были сделать альбом и поехать в тур. Никто не знал, что произойдёт, поэтому мы буквально разбили палатку в старом поместье в Оксфордшире. И мы записали альбом. Я их практически не видел. Они же как совы, поэтому они спали весь день и работали всю ночь. Я просыпался утром, готовил завтрак и шёл в студию, чтобы послушать, что они записали накануне вечером, и написать на это песню. Таким образом этот альбом и был записан».

Gillan продолжал описывать создание "Born Again" как «вызов для меня. Это было что-то вроде рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос суперзвезда" или дуэта с [оперным певцом Лучано] Паваротти; это было всё просто что-то совершенно иное. Но Tony великий автор, ты знаешь, чего от него ждать. Не какой-то разносторонний подход. Полагаю, что он отец всего, что появилось в Сиэттле. Он просто очень прямолинеен, и именно так он развивался с начала своей карьеры.

Мне было очень легко петь и писать песни с ним. И у нас было несколько хороших тем. Всегда было повествование. Моя любимая песня с этого альбома — "Trashed", которая была историей из жизни о гонках и переборе алкоголя, который привёл к тому, что машина потеряла управление и разбилась, и всё полетело по наклонной. Это были захватывающие времена».

Второй трек на "Born Again" был коротким инструменталом под названием "Stonehenge", и в туре SABBATH в 1983 году группе пришлось отказаться от концепции сцены Стоунхенджа, потому что декорации были слишком большими, чтобы их использовать.

«У нас была продюсерская компания под названием Light And Sound Design; они были в Бирмингеме, где базировалась группа. И однажды после репетиции у нас была своего рода встреча, мы отправились в офис, и когда мы шли по этим коридорам, один из парней сказал: "Кстати, у кого-нибудь есть идея концепции для сценической площадки или что-то ещё? И старик Butler ответил: "Да. Стоунхендж". И тот парень ответил: "Вау! Это здорово". Он сказал: "Но как Вы себе это представляете?" И Geezer ответил: "Ну, в натуральную величину, естественно!" Мы, конечно, не проверяли, но на две трети всё тянуло. И мы никогда не могли поднять всё это на сцену. Мы играли на каких-то огромных аренах и чём-то подобном, на стадионах, и не могли его там использовать. Так что где-то есть его части, есть монолиты, которые лежат где-то в портовых хранилищах, и разбросаны, на сколько я знаю, по всему миру».

Помимо того, что это единственный альбом BLACK SABBATH с участием Gillan'a, "Born Again" также был последним студийным альбомом группы с участием барабанщика Bill'a Ward'a.

Давний предмет поклонения для преданных фанатов SABBATH, "Born Again", был переиздан весной 2011 года в виде специального двухдискового диска с концертным выступлением 1983 года на фестивале Рединг в качестве бонуса.

На момент своего выхода "Born Again" имел коммерческий успех. Это был самый высокий по чартовым позициям диск BLACK SABBATH в Великобритании с момента выхода "Sabbath Bloody Sabbath", и он попал в американский Топ-40. Несмотря на это, он стал первым альбомом BLACK SABBATH, не получившим сертификата RIAA (золотой или платиновый статус) в США.



IAN GILLAN Joined BLACK SABBATH After Getting Drunk With TONY IOMMI And GEEZER BUTLER




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Nenadoelo


21 ноя 2018, 11:00		Не, ну без Гиллана Black sabbath идут на дно.

Lifestalker


21 ноя 2018, 11:02		Я вполне уверен, что и весь процесс записи все участники квасили.

Rus


21 ноя 2018, 11:49		Один из самых мрачных альбомов Саббат. Если не самый мрачный. А у Гиллана тем более подобного не было и не будет. Бриллиант в дискографии обоих.

Alias


21 ноя 2018, 12:02		Уникальная запись во всех отношениях! И с точки зрения столь необычного творческого союза, и в плане мрачнейшей атмосферы. Этот альбом до сих пор стоит особняком


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