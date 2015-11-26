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Danzig

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21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

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2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

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14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG

30 июл 2016 : 		 GLENN DANZIG завершил запись 'Danzig Sings Elvis'

10 апр 2016 : 		 DANZIG спел классику MISFITS на концерте ROB ZOMBIE

23 мар 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DANZIG

25 ноя 2015 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет в следующем году

2 ноя 2015 : 		 GLENN DANZIG: "у меня уже есть 80% материала"

30 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Мне нравится, как METALLICA сыграли наши песни»

21 окт 2015 : 		 DANZIG избил фаната

21 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «В какой-то момент я завяжу с турами»

13 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома DANZIG

12 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Я хотел записать альбом кавер-версий с 1979 года»

22 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

10 сен 2015 : 		 Семплы новых треков DANZIG

31 авг 2015 : 		 Новый сингл DANZIG выйдет на этой неделе

27 июл 2015 : 		 GLENN DANZIG о сборнике кавер-версий

13 июл 2015 : 		 GLENN DANZIG о выборе песни AEROSMITH

30 июн 2015 : 		 Новый материал DANZIG выйдет не раньше 2016

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GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли



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GLENN DANZIG в недавнем интервью рассказал, как идут дела с его сборником кавер-версий песен Элвиса Пресли, предварительно названного "Danzig Sings Elvis":

«Надеюсь, что выпущу всё в 2019-м, и, быть может, дам какие-то небольшие концерты в его поддержку. Но пока не знаю, посмотрим. Если запись не выйдет, то могут быть концерты, на которых я буду петь только Элвиса. Всё зависит от моего расписания и того, смогу ли я всё собрать вместе, сделать обложку и отобрать песни. Потому что каждый раз, когда я работаю над саундтреком или ещё чем-то, я обязательно записываю одну-две песни Элвиса, так что то, что начиналось как ЕР, уже переросло в полноценный альбом, более того, у меня есть лишние треки, которые могут в него и не попасть. Так что мне точно придётся сесть и отобрать песни, которые я хотел бы слышать на этой пластинке. Но пока всё получается очень неплохо, мне не терпится дождаться момента, когда люди всё услышат. И многие спрашивали меня о них на концертах, так что было бы здорово в какой-то момент в 2019 году выпустить его и дать ряд концертов в небольших залах».



GLENN DANZIG




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