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GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли



GLENN DANZIG в недавнем интервью рассказал, как идут дела с его сборником кавер-версий песен Элвиса Пресли, предварительно названного "Danzig Sings Elvis":



«Надеюсь, что выпущу всё в 2019-м, и, быть может, дам какие-то небольшие концерты в его поддержку. Но пока не знаю, посмотрим. Если запись не выйдет, то могут быть концерты, на которых я буду петь только Элвиса. Всё зависит от моего расписания и того, смогу ли я всё собрать вместе, сделать обложку и отобрать песни. Потому что каждый раз, когда я работаю над саундтреком или ещё чем-то, я обязательно записываю одну-две песни Элвиса, так что то, что начиналось как ЕР, уже переросло в полноценный альбом, более того, у меня есть лишние треки, которые могут в него и не попасть. Так что мне точно придётся сесть и отобрать песни, которые я хотел бы слышать на этой пластинке. Но пока всё получается очень неплохо, мне не терпится дождаться момента, когда люди всё услышат. И многие спрашивали меня о них на концертах, так что было бы здорово в какой-то момент в 2019 году выпустить его и дать ряд концертов в небольших залах».















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