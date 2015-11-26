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У EXODUS целая обойма риффов и песен



В ходе недавнего интервью с гитаристом EXODUS Gary Holt'ом у него попросили прокомментировать, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Я пишу новый материал уже давно — похоже, срок приближается к году — у нас есть огромный набор сраных риффов и песен. И Tom приезжает ко мне домой, когда я там, и мы постоянно работаем над новым материалом. Но мы никуда не спешим. Мы должны быть уверены, что это будет как сраное охрененное землетрясение, когда альбом будет готов».















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