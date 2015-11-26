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Exodus

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21 ноя 2018 : 		 У EXODUS целая обойма риффов и песен

25 сен 2018 : 		 Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены

20 сен 2018 : 		 EXODUS исполнили кавер на песню METALLICA

21 авг 2018 : 		 EXODUS отметят юбилей

3 июл 2018 : 		 EXODUS не собираются уходить на пенсию

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления EXODUS

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от бывшего вокалиста EXODUS

8 окт 2017 : 		 Видео с выступления EXODUS

2 окт 2017 : 		 Бывший гитарист EXODUS может принять участие в записи альбома

8 сен 2017 : 		 EXODUS выпускают ноты

5 сен 2017 : 		 Вокалист EXODUS: «Термин большая четверка не имеет для меня значения»

30 авг 2017 : 		 EXODUS работает над новым материалом

10 июл 2017 : 		 ROB DUKES, RICK HUNOLT, PAUL BOSTAPH выступили с EXODUS

22 июн 2017 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы стартуем осенью»

6 май 2017 : 		 EXODUS начнут запись осенью

16 дек 2016 : 		 Барабанщик EXODUS: «По сути мы путешествующие продавцы футболок»

18 авг 2016 : 		 Видео с выступления EXODUS

16 авг 2016 : 		 EXODUS начнут работать над новым материалом зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2017

16 май 2016 : 		 Вокалист EXODUS, барабанщик DEATH ANGEL исполняют AC/DC

27 мар 2016 : 		 EXODUS подумывают о выпуске нового альбома

22 мар 2016 : 		 Вокалист EXODUS считает, что METALLICA всех ещё удивит

18 мар 2016 : 		 EXODUS посвятили песню Лемми

5 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 дек 2015 : 		 TOM HUNTING: «EXODUS нужно выпустить DVD»

24 ноя 2015 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Даже если позвонит Gary, я не отвечу»

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

19 ноя 2015 : 		 ROB DUKES о своих словах относительно EXODUS

12 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

9 ноя 2015 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Их новая музыка дерьмовая»

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У EXODUS целая обойма риффов и песен



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В ходе недавнего интервью с гитаристом EXODUS Gary Holt'ом у него попросили прокомментировать, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Я пишу новый материал уже давно — похоже, срок приближается к году — у нас есть огромный набор сраных риффов и песен. И Tom приезжает ко мне домой, когда я там, и мы постоянно работаем над новым материалом. Но мы никуда не спешим. Мы должны быть уверены, что это будет как сраное охрененное землетрясение, когда альбом будет готов».



EXODUS Has




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

rassol


21 ноя 2018, 10:47		И недорезанная свинья на вокале, которая своим визгом всё засрет.

НELLECTOR


21 ноя 2018, 11:01		>>>недорезанная свинья на вокале

Это и есть трэш-метал, бестолковая детка.

Old Nothing


21 ноя 2018, 11:18		Зетро охуителен, не пиздите тут.

rassol


21 ноя 2018, 11:28		Чем он охуителен? Что верещит аки недорезанный боров на грани ультразвука, вызывая физически неприятные ощущения и желание перерезать ему глотку, чтоб заткнулся?

YNWA


21 ноя 2018, 11:32		Еще бы вокалиста нового, вообще топ бы был. Прошлый альбом засрали именно вокалом.
А если это и есть трэш-метал, то это трэш-метал с херовым вокалом.
#трэш-метал

Benji Marshall


21 ноя 2018, 11:32		старые альбомы с Зетро хороши, а его "новый" вокал мне совершенно не нравится. как по мне, период с Дьюксом - лучший

Petrovich Sexyy


21 ноя 2018, 11:39		"Это и есть трэш-метал"

Пока хотел ответить, тут уже многие отписались. Трэш-метал на любителя надо сказать. Если ранний Эксодус Зетро еще терпим, то крайний я именно из-за его визгов слушать не могу.

НELLECTOR


21 ноя 2018, 11:52		Вот честно скажу. Вообще не акцентируюсь на вокале Зетро. Прочёл вас сейчас - ранний Зетро, поздний. И понял, что даже не могу припомнить отличие. Слушаю в Эксодусе в первую очередь гитары, музыку. Так что если, как вокалист он стал говно, то я этого не заметил.
А вот Дьюкс мне был заметен слегка кОровыми интонациями. Отказать.

StygianSaviour


21 ноя 2018, 11:55		Благо мне насрать на вокал, но на мой взгляд, это самый блевотный вокалист вообще во всем метале. Хуже любых писклявых, шепелявых, бабоподобных, воющих, блюющих, хрюкающих, вообще любых вокалистов.


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