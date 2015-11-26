У EXODUS целая обойма риффов и песен

В ходе недавнего интервью с гитаристом EXODUS Gary Holt'ом у него попросили прокомментировать, как идёт процесс работы над новым материалом:
«Я пишу новый материал уже давно — похоже, срок приближается к году — у нас есть огромный набор сраных риффов и песен. И Tom приезжает ко мне домой, когда я там, и мы постоянно работаем над новым материалом. Но мы никуда не спешим. Мы должны быть уверены, что это будет как сраное охрененное землетрясение, когда альбом будет готов».
rassol
НELLECTOR
Это и есть трэш-метал, бестолковая детка.
Old Nothing
rassol
YNWA
А если это и есть трэш-метал, то это трэш-метал с херовым вокалом.
#трэш-метал
Benji Marshall
Petrovich Sexyy
Пока хотел ответить, тут уже многие отписались. Трэш-метал на любителя надо сказать. Если ранний Эксодус Зетро еще терпим, то крайний я именно из-за его визгов слушать не могу.
НELLECTOR
А вот Дьюкс мне был заметен слегка кОровыми интонациями. Отказать.
StygianSaviour
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