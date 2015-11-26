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Killcode

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Новое видео KILLCODE



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"Put It Off", новое видео группы KILLCODE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Answer", выпущенного в феврале:

01. The Answer

03. Shot

02. Show Me

04. Bleed

05. Own It Now

06. Kickin' Screamin'

07. Pick Your Side

08. The Haunting

09. Slave

10. Put It Off



KILLCODE Releases 'Put It Off' Video




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