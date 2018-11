сегодня



Новое видео KILLCODE



"Put It Off", новое видео группы KILLCODE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Answer", выпущенного в феврале:



01. The Answer



03. Shot



02. Show Me



04. Bleed



05. Own It Now



06. Kickin' Screamin'



07. Pick Your Side



08. The Haunting



09. Slave



10. Put It Off















