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EXHORDER на NUCLEAR BLAST RECORDS



Американская трэш-металл-группа EXHORDER заключила контракт с лейблом NUCLEAR BLAST RECORDS.



Vinnie LaBella: «Невероятно почётно стать членом семьи Nuclear Blast! У нас и так выдался отличный год, и он всё ещё продолжается! Мы очень гордимся этим фактом и просто не можем представить себе лейбл лучше для того, чтобы двигаться дальше. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы недавно вдруг поняли, что прошло уже двадцать семь лет с того момента, когда мы что-то выпускали. И хотя прошлые успехи всё ещё заметны, мы ощущаем в наших сердцах, что наша новая пластинка будет как первая, и найти партнёра для её представления миру лучше, чем Nuclear Blast, просто невозможно. Новый менеджмент, новый состав, новый лейбл, новая запись, новый EXHORDER!»















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