сегодня



Новый альбом SKULL PIT доступен для прослушивания



"Skull Pit", новый альбом группы SKULL PIT, в состав которой входят в состав которой входят Mem V. Stein (Exumer) и Tatsu Mikami (Church Of Misery), доступен для прослушивания ниже. Он доступен в следующих вариантах:



- ltd. Digipak-CD

- 180 g black vinyl

- silver/black marbled vinyl (ltd. 200 - EU-exclusive)

- red/black marbled vinyl (ltd. 200 - EU-exclusive)

- gold/black splattered vinyl (ltd. 100 - EU-exclusive)

- gold/silver splattered vinyl (ltd. 100 - US-exclusive)



Трек-лист:



"Double Cross"

"Roller"

"Fire Breather"

"Year Of The Dog"

"Soul Raiders"

"Blood Titan"

"Marauders"

"The Line"

"Wolf Spirit"

"All The Lessons" (bonus track)















+0 -0









просмотров: 36