Тизер нового релиза VIRGIN STEELE

VIRGIN STEELE выпустят новый альбом, "Seven Devils Moonshine", в виде специального пятидискового бокс-сета к 35-летию коллектива. Тизер к нему доступен ниже.
David DeFeis: «Как некоторые из вас, возможно, знают, мы переиздавали каталог VIRGIN STEELE по крупицам в течение последних нескольких лет, и при этом мы последовательно добавляли большое количество бонусных материалов, чтобы сделать переиздания максимально интересными. Последние два альбома, запланированные в рамках кампании по переизданию, которую мы начали, — "The Book of Burning" и "Hymns To Victory". Когда эти два альбома впервые появились, они были выпущены одновременно. Поэтому мы подумали, почему бы ещё раз не выпустить их в одно и то же время, но на этот раз давайте включим их в новый альбом и создадим своего рода бокс-сет. Ну а как только мы начали всё планировать и записывать материал для этого проекта, очень скоро у нас оказалось гораздо больше материала, чем может поместиться на одном диске, так что мы решили: "Ну ладно, хорошо. Мы планируем выпустить два новых диска, заполненных новым материалом, и дополнить их двумя переизданными записями, а после того, как это решение было принято, мы успели записать ещё более свежий материал, так что у нас появился ещё дополнительный бонус к двум переизданиям (которые, кстати, содержат по одному бонусу на каждом из дисков), так что в итоге, друзья, у нас есть три новых диска VIRGIN STEELE, включённых в этот специальный бокс-сет.
Я хочу подчеркнуть тот факт, что в новый бокс-сет войдут три совершенно новых альбома, а не просто набор старых бонус-треков, которые мы перекидывал годами. Эти три новых диска содержат либо абсолютно новые оригинальные песни, сочинённые и записанные за последние несколько месяцев, или абсолютно новые перезаписи кавер-версий, которыми мы наслаждаемся и считаем, что они подходят для стиля группы, или новые записи классических треков группы в специальном оркестровом сопровождении, или в акустическом варианте, переосмысленные в совершенно другой форме. Опять же, рискую повториться: это не треки, которые пылились в архивах и ждали своего часа, — это всё новые записанные треки, сделанные специально для этого конкретного бокс-сета. Я не знаю, делал ли кто-нибудь что-то подобное, но мы ощущали, что для нас это просто необходимо, и это идеально отражает то состояние, в каком мы находимся... в настоящий момент».
Выход бокс-сета запланирован на 23 ноября, он будет содержать пять дисков с 88 композициями и 24-страничный буклет.
Трек-лист:
CD 1 "Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions)" Vintage 1 - Black Wine For Mourning (new album)
01. Seven Dead Within
02. Green Dusk Blues
03. Psychic Slaughter
04. Bonedust (Orchestral Version)
05. Hearts On Fire
06. Child Of The Morning Star
07. Murder In High-Gloss Relief
08. Feral
09. Justine
10. Princess Amy
11. Wicked Game
Clouds Of Oblivion Medley (Tracks 12 & 13)
12. Little Wing
13. The Gods Don't Remember...
CD 2 "Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions)" Vintage 2 - Red Wine For Warning (new album)
01. The Evil In Her Eyes (Piano & Vocal Version)
02. Feelin' Alright
03. Sister Moon
Summertime Darkness Suite (Tracks 4, 5, & 6)
04. Sweating Into Dawn
05. Summertime
06. Black Leaves Swirl Down My Street
07. Rip Off
The Gods Are Hungry Triptych (Tracks 8, 9, & 10)
08. The Gods Are Hungry Poem
09. The Poisoned Wound
10. The Birth Of Beauty
11. Profession Of Violence...
12. Rock Steady
13. Nutshell
14. Slow & Easy "Intro"
15. Jesus Just Left Chicago
Late Night Barroom Hoodoo Medley (Tracks 16, 17, 18, & 19)
16. Soul Kitchen
17. When The Music's Over
18. Crawling King Snake
19. When The Music's Over "Reprise"
20. Imhullu
The Drained White Suite (Tracks 21, 22, & 23)
21. After Dark
22. Wake The Dead
23. The Graveyard Dance
24. The Triple Goddess
25. Twilight Of The Gods (Live Acoustic Rehearsal Version)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).