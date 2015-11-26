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BLACK ROSE MAZE на Frontiers Music Srl
Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с группой BLACK ROSE MAZE, созданной вокруг талантливой канадской исполнительницы Rosa Laricchiuta, привлекший к себе внимание участников Trans-Siberian Orchestra, Dino Jelusic (Animal Drive) и Jeff Scott Soto. В настоящий момент проект работает над новым материалом. |
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