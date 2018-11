сегодня



SPINAL TAP соберутся ради юбилея



Группа SPINAL TAP специально по случаю 35-летнего юбилея выхода фильма "This Is Spinal Tap" соберется вместе в 2019 году на Tribeca Film Festival. Группа — Christopher Guest, Michael McKean и Harry Shearer — также выступит после показа фильма и к ним присоединится режиссер и соавтор сценария "This is Spinal Tap" Rob Reiner для дальнейшего обсуждения.















