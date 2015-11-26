SPINAL TAP соберутся ради юбилея

Группа SPINAL TAP специально по случаю 35-летнего юбилея выхода фильма "This Is Spinal Tap" соберется вместе в 2019 году на Tribeca Film Festival. Группа — Christopher Guest, Michael McKean и Harry Shearer — также выступит после показа фильма и к ним присоединится режиссер и соавтор сценария "This is Spinal Tap" Rob Reiner для дальнейшего обсуждения.
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