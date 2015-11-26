Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... 192
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 98
*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 76
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
*SCORPIONS выпускают виски 28
[= ||| все новости группы



*

Spinal Tap

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |
|||| сегодня

SPINAL TAP соберутся ради юбилея



*
zoom
*
* *
Группа SPINAL TAP специально по случаю 35-летнего юбилея выхода фильма "This Is Spinal Tap" соберется вместе в 2019 году на Tribeca Film Festival. Группа — Christopher Guest, Michael McKean и Harry Shearer — также выступит после показа фильма и к ним присоединится режиссер и соавтор сценария "This is Spinal Tap" Rob Reiner для дальнейшего обсуждения.



SPINAL TAP To Reunite For 35th-Anniversary Screening Of Groundbreaking Rock Mockumentary




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 41

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом