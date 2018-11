сегодня



Бывший гитарист MORBID ANGEL в MOSAIC COVENANT



Бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle основал новый проект MOSAIC COVENANT, в котором также принимает участие барабанщик Brandon Thomas Lyons. Недавно группа выпустила два трека, "Silence The Dead" и "The Sun Never Stops The Rain".



















+1 -0



( 1 )





просмотров: 281