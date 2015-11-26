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Rosy Vista

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GermanyГермания
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Первая немецкая женская рок-группа ROSY VISTA выпускает дебютный альбом



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Первая немецкая женская рок-группа ROSY VISTA, существовавшая с 1984 по 1989 год и выпустившая один полноценный ЕР и пару синглов, делившая сцену с URIAH HEEP, JOE COCKER, MANFRED MANN'S EARTH BAND, MÖTLEY CRÜE и многими другими, возвращается к активной деятельности и спустя тридцать пять лет, восьмого февраля 2019 года выпускает дебютную работу "Unbelievable".

«Мы долгие годы думали об этом, но хорошим идеям нужна выдержка и вот почему все заняло столько времени» — говорит одна из основных участниц группы, Graterol. Выпуском альбома будет заниматься SPV/Steamhammer:

01. Crazy (3:25)

02. Sadistic Lover (3:59)

03. Master Of Control (3:51)

04. Too Much Feeling (5:11)

05. Tables Are Turned (3:57)

06. Until I'm Satisfied (4:37)

07. Hopatina (5:33)

08. Poor Rosy (3:17)

09. Sound Of Your Love (3:29)

10. Rockin' Through The Night (3:44)

11. Changin' My Mind (4:24)

12. Born To Be Wild (4:07)



Germany's First Female Hard Rock Act ROSY VISTA To Release Comeback Album, 'Unbelievable'






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