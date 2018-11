сегодня



Первая немецкая женская рок-группа ROSY VISTA выпускает дебютный альбом



Первая немецкая женская рок-группа ROSY VISTA, существовавшая с 1984 по 1989 год и выпустившая один полноценный ЕР и пару синглов, делившая сцену с URIAH HEEP, JOE COCKER, MANFRED MANN'S EARTH BAND, MÖTLEY CRÜE и многими другими, возвращается к активной деятельности и спустя тридцать пять лет, восьмого февраля 2019 года выпускает дебютную работу "Unbelievable".



«Мы долгие годы думали об этом, но хорошим идеям нужна выдержка и вот почему все заняло столько времени» — говорит одна из основных участниц группы, Graterol. Выпуском альбома будет заниматься SPV/Steamhammer:



01. Crazy (3:25)



02. Sadistic Lover (3:59)



03. Master Of Control (3:51)



04. Too Much Feeling (5:11)



05. Tables Are Turned (3:57)



06. Until I'm Satisfied (4:37)



07. Hopatina (5:33)



08. Poor Rosy (3:17)



09. Sound Of Your Love (3:29)



10. Rockin' Through The Night (3:44)



11. Changin' My Mind (4:24)



12. Born To Be Wild (4:07)



















+1 -0









просмотров: 283