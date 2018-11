все новости группы







21 ноя 2018 : Новая песня MILLENCOLIN



21 ноя 2018



Новая песня MILLENCOLIN



"SOS", новая песня группы шведской скейт-панк команды MILLENCOLIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован на 15 февраля на Epitaph. Запись проходила в собственной Soundlab Studios, Örebro, Sweden, сведение проводил Jens Bogren в Fascination Street Studios. Продюсировал запись вокалист/басист Nikola Sarcevic и гитарист Mathias Färm, а оформление создал Erik Ohlsson.



Трек-лист:



1. SOS



02. For Yesterday



03. Nothing



04. Sour Days



05. Yanny & Laurel



06. Reach You



07. Do You Want War



08. Trumpets & Poutine



09. Let It Be



10. Dramatic Planet



11. Caveman's Land



12. Carry On



















