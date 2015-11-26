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Shinedown

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SHINEDOWN установили рекорд



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По сообщению Billboard, SHINEDOWN побили рекорд Billboard's Rock Airplay — их второй сингл с недавнего альбома "Attention Attention" одиннадцатый раз оказался в десятке лучших.

До этого группа делила первое место с FOO FIGHTERS. Последним синглом в десятке была композиция "Cut The Cord", попавшая на восьмую позицию в августе 2015 года. Четыре следующие сингла попали в Top-13, но до десятки так и не добрались.



SHINEDOWN Breaks Record For Most




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