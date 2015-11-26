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Гитарист METAL CHURCH : «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»



Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в интервью The Metal Voice сказал, что именно он вырос, чтобы оценить драматические изменения в музыкальном бизнесе за последние пару десятилетий, с массовым распространением Интернета, крахом физических продаж и появлением потоковых сервисов по запросам.



«Мне очень нравится новый музыкальный бизнес. В новом музыкальном бизнесе больше хорошего, чем плохого. И мне потребовалось несколько лет, чтобы понять это, но это действительно так. Теперь артисты ближе к слушателям. У нас, парней старой школы, всё ещё может быть традиционная карьера с выпуском альбомов и тому подобное, и это не из той серии, как раньше думали лейблы: "Он либо выживет, либо загнётся". Больших денег больше нет, и больших продаж больше нет, но вам это не нужно, потому что ваши расходы не так велики. Так что есть много плюсов. Недостатком, очевидно, является пиратство. Но у нас всё ещё есть карьера, потому что ты можешь обойти... Есть прямой путь артиста к фэнам, как я уже сказал, и это даёт нам возможность продолжать работать до тех пор, пока люди всё ещё появляются на наших концертах и всё ещё хотят купить наши записи или скачать их».



Vanderhoof также вспомнил о том времени, когда METAL CHURCH были на крупном лейбле в конце 1980-х и начале 1990-х, когда звукозаписывающие компании должны были окупить значительные расходы, прежде чем они выплачивали артистам какие-либо роялти.



«Недостатком этого является то, что внезапно, через некоторое время, вы узнаете, как работает бизнес, который в нашем конкретном случае не работал в нашу пользу. Потому что сначала ты получаешь управление, потом видишь все эти финты большого лейбла, и уже после только понимаешь, что и как... Ты, наконец, внезапно узнаёшь определение слова "окупиться". А потом тебя осеняет, как это работает, и ты понимаешь, что ты не сможешь заработать денег, если не совершишь большого прорыва, как, к примеру, METALLICA или кто-то в таком духе. Это также одна из причин, почему я хотел соскочить и научиться делать записи [как продюсер], потому что я видел порядок оплаты и видел, как работает структура оплаты — как всем платят в первую очередь, а группе платят в последнюю очередь».















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