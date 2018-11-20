Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH ... 182
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 116
*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав ... 69
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 33
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

Five Finger Death Punch

*



23 ноя 2018 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал спальные мешки

21 ноя 2018 : 		 Барабанщик SCALE THE SUMMIT в туре с FIVE FINGER DEATH PUNCH

9 ноя 2018 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH с временным барабанщиком

6 ноя 2018 : 		 Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH не поедет с группой в тур

14 сен 2018 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

13 сен 2018 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BREAKING BENJAMIN пожертвовали $190,000

6 сен 2018 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH трезв уже семь месяцев

29 май 2018 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH не попали в тройку

11 май 2018 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

4 май 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

21 апр 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

6 апр 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

14 мар 2018 : 		 Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет весной

22 дек 2017 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

1 дек 2017 : 		 Кавер-версия THE OFFSPRING от FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 ноя 2017 : 		 'Heavy Metal Grandma' присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH

16 ноя 2017 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH в Москве

15 ноя 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ответил Суркову

10 ноя 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые

1 ноя 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый сингл о жизни Ivan'a»

27 окт 2017 : 		 Сборник FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет зимой

27 окт 2017 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

17 окт 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH достигли соглашения с лейблом

8 окт 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH

4 окт 2017 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 окт 2017 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть 16 песен

7 июл 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

21 июн 2017 : 		 Видео полного выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

16 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграют бесплатное шоу в Тилбурге

15 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH продолжат тур без вокалиста IVAN'a MOODY

| - |
|||| сегодня

Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал спальные мешки



*
zoom
*
* *
По сообщению 93X.com, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody после консультации с 93X Minneapolis о наличии приютов пожертвовал 50 спальных мешков в Catholic Charities Of St. Paul And Minneapolis буквально за пару часов до того, как группа появилась на сцене в Target Center.

Ранее в этом месяце он сделал такое же пожертвование в адрес Urban Peak Colorado Springs.



FIVE FINGER DEATH PUNCH Singer Donates Sleeping Bags To Minneapolis And St. Paul Homeless



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 178

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом