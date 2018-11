22 ноя 2018



Новый альбом THE DUSKFALL выйдет в следующем году



Шведская мелодик дэт металл группа THE DUSKFALL выпустит долгожданный новый альбом, "The Everlasting Shadows", в 2019 году. В настоящий момент коллектив занят процессом сведения и мастеринга.



Трек-лист:



1. Entomb My Shadow



02. Golem



03. Nights At The Graves



04. As Our Days Are Dying



05. Knee Deep In The Grave



06. Legion



07. The Everlasting Shadows



08. World Of Lies



09. Peacemaker















