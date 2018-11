все новости группы







23 ноя 2018 : REV JONES выпустил сольный альбом



Известный по работе с STEELHEART, Leslie West, MICHAEL SCHENKER GROUP (MSG), MOUNTAIN, FUEL, REV JONES выпустил долгожданный дебютный альбом "Backwash":



01. Bakwash



02. Ring Of Pain



03. New Drug



04. Long Legged Lady



05. Candy



06. Bette Blue



07. Mr. Paulie Ester



08. One Track Mind (3 Blind Eyes)



09. Songbird



10. Rev Jones Touching Bass















