Переиздание "Clouds" TIAMAT выйдет зимой

Португальский лейбл Alma mater Records, основанный лидером MOONSPELL Fernando Ribeiro, объявил о третьей части серии "Underground Majesty", в которой будет издан альбом TIAMAT "Clouds". Альбом прошел специальный ремастеринг для винила и будет снабжен оригинальной обложку и заметками. Он будет доступен в трех вариантах: на золотом, пурпурном и белом винилах. Выход намечен на 22 февраля.
Новый альбом группа планируется на 2019 год, а пока у всех есть уникальная возможность застать выступления коллектива с классическим репертуаром.
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