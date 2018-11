Видео с текстом от GUARDIANS OF TIME

сегодня



Норвежская группа GUARDIANS OF TIME 19 октября выпустила на ROAR! Rock Of Angles Records свой пятый альбом "Tearing Up The World". Видео с текстом на "Drawn In Blood" из этого альбома, доступно ниже.



Трек-лист:



Digipack CD:



"Tearing Up The World"

"Raise The Eagle"

"We'll Bring War"

"Burning Of Rome"

"Kingdom Come"

"Valhalla Awaits"

"Brothers Of The North"

"Light Won't Shine"

"As I Burn"

"Drawn In Blood"

"Masters We Were"



2LP Black Vinyl:



Side A:

"Tearing Up The World"

"Raise The Eagle"

"We'll Bring War"



Side B:

"Burning Of Rome"

"Kingdom Come"

"Valhalla Awaits"



Side C:

"Brothers Of The North"

"Light Won't Shine"

"As I Burn"



Side D:

"Drawn In Blood"

"Masters We Were"

"Empire" - Live (Bonus Track)















