Трейлер переизданий THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA переиздадут два первых альбома с бонус-треками и переработанным оформлением 23 ноября на Nuclear Blast — впервые эти альбомы будут доступны на виниле:



Internal Affairs:



"Siberian Queen"

"California Morning"

"Glowing City Madness"

"West Ruth Ave"

"Transatlantic Blues"

"Miami 502"

"Internal Affairs"

"1998"

"Stella Ain't No Dove"

"Montreal Midnight Supply"

"Green Hills Of Glumslöv"



Bonus track:

"Song For Ingebörg"



Skyline Whispers:



"Sail On"

"Living For The Nighttime"

"Stilletto"

"Owaranai Palisades"

"Lady Jade"

"I Ain't Old I Ain't Young"

"All The Ladies"

"Spanish Ghosts"

"Demon Princess"

"Skyline Whispers"

"Roads Less Travelled"

"The Heather Reports"



Bonus track:

"September, You're A Woman"



Трейлер к этому переизданию доступен ниже.















