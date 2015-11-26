На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR
Во время шоу российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА будет категорически запрещена фото - и видеосъемка на мобильные телефоны.
На западе в настоящее время получила распространение система YONDR для предотвращения съемки концертов: все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в Phone Free Zone — при этом на протяжении всего концерта устройства будут оставаться с посетителем. На концертах ЛИНДЕМАННА в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране. По словам менеджмента ЛИНДЕМАННА – «Артист хочет, чтобы зрители наслаждались шоу без отвлечения на девайсы».
Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов, не расставаясь с мобильным устройством. Система YONDR будет применена во всех городах российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА.
Rus
НELLECTOR
Все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые будет невозможно.
Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов германских гопаков.
michael777
kircore
gravitgroove
darkflesh
Saint Portnoy
*достал попкорн*
HailtoSlave
Starbreaker
На входе в зал, в фойе, у стойки с мерчем - в общем где-то вне зрительного зала ставятся специально обученные люди, эта зона называется "Phone Free Zone".
Все входящие зрители проверяются этими людьми на наличие телефонов, оные отбираются и запаковывается в специальный чехол, запантентованный американской компанией YONDR. Чехол полностью закрывает весь телефон со всех сторон и закрывается на магнитный замок. После этого вы идёте в зал.
Сам телефон остаётся в том состоянии, в котором вы его дали сотруднику. Если он был включен, и вам позвонят во время шоу, вы почувствуете вибрацию, услышите рингтон - в общем, то, что у вас поставлено в настройках. Единственное, что вы можете с этим сделать - выйти из зала обратно в свободную зону, где вам отмагнитят застежку и вы можете посмотреть кто вам звонил.
Kliops144
->michael777
Навеяло: "А тут вдруг передо мной неожиданно встал Тилль с болльшим резиновым членом, и начинает поливать зал, и что тогда делать!?"
Wazlav
Starbreaker
Если артист особо принципиален - то вообще плёвое дело (а уж тем более в таком маленьком клубном формате, как данные концерты Тилля) поставить смотрящего со сцены, который будет быстро и эффективно гасить в толпе всех снимающих.
Ухналь
DarkRoom_0
stiff
Starbreaker
Это на котором концерте Хьюза такое происходило?)
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