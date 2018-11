сегодня



Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет зимой



RHAPSODY OF FIRE представили обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "The Eighth Mountain", выход которого намечен на 22 февраля:



01. Abyss Of Pain



02. Seven Heroic Deeds



03. Master Of Peace



04. Rain Of Fury



05. White Wizard



06. Warrior Heart



07. The Courage To Forgive



08. March Against The Tyrant



09. Clash Of Times



10. The Legend Goes On



11. The Wind, The Rain And The Moon



12. Tales Of A Hero's Fate



В поддержку этого диска коллектив даст 17 концертов в феврале/марте.















