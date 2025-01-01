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Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»



DAVID DRAIMAN в интервью радиостанции KLOS попросили назвать то, что он подметил и вынес из гастролей с Ozzy Osbourne в прошлом



«Очень многое. Ozzy — крестный отец металла. Он как отец для всех нас. Я люблю этого человека. Я люблю его семью. Я не могу испытывать большего почтения ни к одному человеку на этой планете.



Я полагаю, что один из моментов, который точно останется в моей памяти и который научил меня тому, что иногда нужно найти в себе силы, чтобы выстоять, был на одном конкретном Оззфесте — я полагаю, это был наш третий фестиваль — и в тот день Ozzy чувствовал себя не очень хорошо. Ему было немного трудно. И я помню, как ко мне подошли Zakk и Sharon и спросили, не соглашусь ли я подменить его на площадке. А я такой: "Нет. Им нужен Ozzy. Я им не нужен. Я не репетировал. Я не знаю всех песен наизусть". А она мне: "Ну, на сцене есть чертов телесуфлер. Просто читай слова". Я отвечаю: «Да, но все не так просто». А потом Ozzy вернулся в свою голосовую зону, в свою маленькую задрапированную зону, и стал полоскать рот, использовать спрей и пытаться привести себя в порядок. Он выдержал еще несколько минут, а потом вышел обратно и начал петь, и как будто протолкнул ту лягушку, которая была у него в горле, и его лицо засветилось, и энергия сразу же переключилась. И в итоге он не только закончил сет, но и, по-моему, отыграл еще 15 или 20 минут, и это было вдохновляюще — это на самом деле так».



Говоря о том, что он примет участие в предстоящем благотворительном шоу «Back To The Beginning», которое состоится 5 июля в Villa Park в Бирмингеме, Великобритания, и на котором состоится последнее выступление оригинального состава BLACK SABBATH и последнее выступление Ozzy в качестве сольного исполнителя, Draiman сказал:



«Этот человек прошел через многое. Он сделал так много, и если говорить об Ozzy и SABBATH, то речь идет о самом выдающемся фронтмене и самой выдающейся группе в хард-роке и хэви-металле.



Для меня нет большей чести [участвовать в шоу]. Я не могу быть более благодарным за то, что меня туда позвали. В тот день я буду как ребенок в магазине сладостей. Для меня это очень, очень неожиданно!»







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