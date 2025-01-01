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Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»



TOBIAS FORGE в интервью радиостанции WRIF рассказал о первом сингле из нового альбома, "Satanized":



«Да, это забавное видео и бодрый, веселый трек. Это песня о влюбленности и о том, как это может быть принято за демоническую одержимость, но на самом деле эта песня не имеет ничего общего с демонической одержимостью».



На вопрос, почему он выбрал «Satanized» в качестве первого сингла с «Skeletá», Tobias сказал:



«Это забавно, потому что, когда я создавал альбом, я не придавал особого значения попыткам сочинения... Конечно, как автор песен, ты всегда стараешься написать как можно больше хороших песен, но не было такого, что »О, я собираюсь написать «хит»". Так что я был больше заинтересован в том, чтобы сделать кучу песен, которые я собирался объединить в понятный и интересный альбом. И с учетом многолетнего опыта, когда я передавал записи людям, которые со мной работали, и говорил: "Вот эта песня. Это сингл. Это хит". И чаще всего в итоге получалось так: "О, нет. Мы верим в другую песню". Так что в конце концов я от этого частично отказался. Поэтому я просто передал пластинку и сказал: «Вы, ребята, выбирайте, что хотите сами». А потом я просто держал руку на пульсе, скрестив пальцы, надеясь, что, может быть, они услышат то, что слышу я. И к моему большому удивлению, они вернулись с «Satanized». И я такой: "Я просто в восторге. У меня есть очень смешная идея для видео на эту песню. Я никогда не думал, что вы на нее решитесь«, просто потому что это как...



Я — большой поклонник музыки 70-х. Это очень упрощенный способ сказать, но я большой поклонник SCORPIONS 80-х, а также SCORPIONS 70-х, о которых иногда, я предполагаю, определенная возрастная группа может не знать, что в 70-х годах тоже существовали SCORPIONS, и они выпустили несколько пластинок. Эти записи немного отличаются от записей 80-х, когда они стали хитовой рок-группой 80-х. И в «Satanized» определенно больше от SCORPIONS 77-го года, что мне очень нравится в этом треке. И поэтому, полагаю, я не стал рассматривать эту песню в качестве любимого хит-сингла фанатов или фаворита в каком-либо виде. Я думал, что я буду работать над своей магией, чтобы сделать эту песню грандиозной, так же, как мы сделали это с «Mary On A Cross» когда-то давно, когда она считалась треком категории «B», который использовался просто для развлечения. И я подумал: "Я считаю, что эта песня на самом деле очень хороша. Мы будем играть ее на каждом концерте". И прошли годы, прежде чем она стала такой, какой стала».







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