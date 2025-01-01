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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Triumph

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Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»



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В рамках недавнего интервью у Nestor'a Aparicio и Rik'a Emmett'a спросили, когда можно ожидать выступления TRIUMPH в Rams Head Tavern, Annapolis, Maryland:

«Знаете что?! Вот что я вам скажу: из всех мест, куда я мог бы попасть, это было всегда замечательным для выступлений. Мне нравилась эта площадка, нравилась сама атмосфера. Там было приятно играть. И на YouTube можно найти видео с моментами выступления в Rams Head. У меня до сих пор где-то хранится футболка Rams Head.

Но, честно говоря, не хочу заканчивать на негативной ноте, но из-за всей этой чепухи, которая происходит сейчас между Америкой и Канадой, и из-за парня, которого вы, ребята, решили избрать президентом», — имея в виду президента США Дональда Трампа.

Затем Nestor продемонстрировал свою красную кепку с надписью «Канада» и отметил, что он не входит в число 77 миллионов человек в США, которые проголосовали за Трампа (49,8 % голосов избирателей по сравнению с 75 миллионами, которые проголосовали за Камалу Харрис, или 48,3 % голосов избирателей). Он также выразил опасения, что его могут не принять, если он попытается пересечь границу и попасть в Канаду, на что Emmett сказал:

«Надень кепку, приятель — просто убедись, что ты в ней, — потому что будут люди, которые будут ходить вокруг да около... Как [комик] Mike Myers из „Saturday Night Live“ говорил о „локтях вверх“ [как о призыве канадцев в ответ на недавние угрозы президента Дональда Трампа в адрес главного союзника], как [легенда канадского хоккея] Gordie Howe, мы будем сейчас защищаться.

Республиканцы в вашей стране - агрессивные люди, и они оскорбляют весь остальной мир».

«Мне нравится, что есть американцы, которые с этим не согласны, но мы будем защищаться. И да, ваша бейсбольная команда «Балтимор Ориолз» почувствует это на себе [когда будет играть с «Торонто Блю Джейс»]. Они могут услышать освистывание вашего национального гимна и все такое.

Дело не в том, что я не люблю то, за что выступает Америка. Самая большая часть моей карьеры состоялась благодаря поддержке американцев. Они до сих пор являются самыми большими моими поклонниками. Но что случилось с Американской Леди Свободы? Что случилось с Америкой, у которой был свободный ум, открытое сердце и распростертые объятия? Да ладно! Этого уже нет, и об этом приходится сожалеть. Так что я просто говорю вам: если кто-то приподнимает локти, вы просто должны сказать: «Да. Хорошо. Я сожалею». Носите маленький кленовый листок над сердцем. И все будет в порядке. [Смеется]».




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