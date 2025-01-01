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TRACII GUNS: «Кто не любит STEEL PANTHER — тот м..к!»



Гитарист L.A. GUNS Tracii Guns в интервью The Logan Show ответил на вопрос о том, как ему работалось с будущим вокалистом STEEL PANTHER Michael Starr'ом над ЕР "Wasted", который L.A. GUNS выпустили в 1998 году:



«Способность Ralph'а [настоящее имя певца - Ralph Saenz], ну или Michael'а Starr'а, прийти к нам в студию и исполнять всё практически все в стиле David Lee Roth'а, но петь эти «менее веселые» песни, — L.A. GUNS с небольшим количеством мрачного барахла в придачу — это, безусловно, сделало тот год. На этом миньоне есть песня 'Forgiving Eyes' — да весь этот EP просто убоен! Это еще один певец, с которым у меня была отличная химия».



Когда ведущий спросил Tracii об его мнении о STEEL PANTHER, отметив, что некоторые другие рокеры 1980-х не ценят «юмор, скрывающийся за группой», Guns ответил:



«Любой парень из моей эпохи, которому не нравится STEEL PANTHER или который не понимает STEEL PANTHER, является мудаком. STEEL PANTHER — это величайшая дань року 80-х, дань hair metal'у. Тексты песен потрясающие. Музыкальность потрясающая. Сценическое шоу захватывает. Вы смотритесь в зеркало, и вам не нравится то, что вы видите? Понимаете, о чем я? Потому что для меня это как посмотреть в зеркало и сказать: «Чувак, этот парень когда-то пел в L.A. GUNS». Это так круто! И они такие крутые. И очень смешные.



На самом деле, из всех hair-metal-групп, или как вы их там называете... из рок-групп 80-х, которые всё еще существуют, STEEL PANTHER — самые веселые. И точка. Ни на одном концерте в стране нет никого, кто бы делал то, что делают долбаные STEEL PANTHER!»



На вопрос, играли ли когда-нибудь L.A. GUNS и STEEL PANTHER вместе, Tracii сказал:



«Нет, но мы с Ralph'ом постоянно об этом говорим. Всегда, где-то раз в полгода, у нас случается 10-минутный разговор. Что-то вроде: «Слушай, нам пора уже отправиться в турне вместе». И так заканчивается каждый наш разговор. И мы никогда не доходим до дела. Но нам нравится фантазировать на этот счет!»







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